Andy Krainer kommt aus der Walensee-Region

Er entschloss sich, probeweise eines dieser Lieder, das «Walensee-Lied» in Studio aufzunehmen.

Von Anfang an waren die Produzenten von seiner Person und seiner steirischen Harmonika fasziniert und motivierten ihn, doch mal ein ganzes Album in diesem Stil aufzunehmen. Innerhalb eines Jahres entstand dieses Debüt-Album mit Andy Krainer in Zusammenarbeit mit Joe Gut und Tommy Mustac.

Ein neues Gesicht in der Schweizer Volksmusik

Entstanden ist ein tolles Oberkrainer-Album mit vielen eingängigen Melodien und Lieder. Andy Krainer spielt eine Steirische Orgel und singt dazu. Er kommt aus Weesen SG, was sich gleich am Walensee befindet. Daher sein Walensee-Lied, welches auch der Titel des Albums ist.