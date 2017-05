Dank seinen Auftritten, viel Medienpräsenz und professioneller Kommunikation hat er sich selfmade einen Namen gemacht. Nach einem erfolgreichen ersten Album 2014 hat er nun noch einmal intensiv an seinem Sound gearbeitet. Mit dem kommenden Album „Changes And Chances“ hat er die Basis geschaffen, um definitiv im Musikmarkt anzukommen!

Die Taufe von seinem Album “Changes And Chances” ist am Samstag 27. Mai in der Grabenhalle St. Gallen.

