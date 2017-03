Andy Murray ist noch immer angeschlagen

Murray laboriert noch immer an einer Ellbogenverletzung, die den Weltranglisten-Ersten zum Verzicht auf die Teilnahme am derzeit stattfindenden Masters-1000-Turnier in Miami gezwungen hat.

Murrays Bruder Jamie sagte gegenüber englischen Medien, dass er nicht mit einer Teilnahme von Andy an der Davis-Cup-Partie zwischen Grossbritannien und Frankreich vom 7. bis 9. April in Rouen rechne.

«Er hat mir gesagt, dass er alles tun kann, ausser servieren, und alles, was er dagegen tun kann, ist zu pausieren», sagte Jamie Murray. Der «Match for Africa» findet am Montag unmittelbar nach den Davis-Cup-Viertelfinals im Zürcher Hallenstadion statt.

Die Exhibition «Match for Africa» zugunsten der Roger Federer Foundation findet zum dritten Mal statt. Das Duell zwischen dem 18-fachen Grand-Slam-Sieger Federer und dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Murray war ursprünglich für den letzten Herbst geplant gewesen, musste wegen Federers Rekonvaleszenz aber verschoben werden.

(SDA)