Wimbledon-Vorbereitung mit Problemen: Andy Murray © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Der Schotte Andy Murray hat in der Woche vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon auch den zweiten Exhibition-Auftritt abgesagt.Die Weltnummer 1 hätte am Donnerstag (wie bereits am Dienstag) im Londoner Hurlingham Club antreten sollen.