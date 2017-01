Angeblich ältester bekannter Gorilla der Welt in Ohio gestorben

«Colo hat die Herzen von Generationen bewegt», erklärte der Zoo. «Sie war eine Botschafterin der Gorillas und hat Menschen dazu gebracht, mehr über diese gefährdete Art zu lernen.»

Vor ihrer Beisetzung solle noch die genaue Todesursache ermittelt werden. «Sie war das coolste Tier, mit dem ich jemals gearbeitet habe», wurde die tieftraurige Pflegerin Audra Meinelt in der Mitteilung zitiert.

Colo schrieb Geschichte, weil sie der erste Gorilla war, der in einem Zoo geboren wurde. Ihr Name setzt sich aus den ersten Buchstaben von Columbus und Ohio zusammen. Sie hatte drei Junge, 16 Enkel, 12 Urenkel und drei Ur-Urenkel.

Der zweite in einem Zoo geborene Gorilla kam 1959 in Basel zur Welt. Die Gorilla-Frau Goma kann in diesem Jahr ihren 58. Geburtstag feiern und ist nach Colos Tod der älteste in einem Zoo geborene Gorilla.

