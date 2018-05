Angeblich ermordeter Journalist lebt

Alles inszeniert: Polizisten am vermeintlichen Anschlagsort in Kiew - einen Tag später spricht der angeblich erschossene Journalist Babtschenko vor den Medien. © KEYSTONE/EPA/STEPAN FRANKO

Der angebliche Mord an dem regierungskritischen russischen Journalisten in Kiew ist nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU eine Spezialoperation gewesen. Babtschenko erschien am Mittwoch lebendig und unverletzt bei einer Medienkonferenz des SBU.