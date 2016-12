Merkel: «Dies ist ein schwerer Tag»

Bundeskanzlerin Angela Merkel hielt eine kurze Ansprache aus dem Kanzleramt. «Zwölf Menschen, die Pläne für Weihnachten schmiedeten, sind jetzt nicht mehr unter uns. Das war eine grausame Tat», sagt Angela Merkel zu Beginn ihrer Rede. Sie denkt sowohl an die Angehörigen der Opfer und die Verletzten, als auch an die Rettungskräfte, Polizisten und Feuerwehrleute.

Angela Merkel geht nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt von einem Anschlag aus. «Wir müssen nach jetzigem Stand von einem terroristischen Anschlag ausgehen», sagte sie. «Ich weiss, dass es für uns alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat», fügte Merkel hinzu.

Merkel betont in ihrer Ansprache aber auch, dass Deutschland nicht unter der «Angst vor dem Bösen» leiden will und dass man sich dem stellen wird. Es könne nicht sein, dass man nicht mehr sorglos über den Weihnachtsmarkt bummeln kann. Sie ruft dazu auf, dass man die gewohnte Lebensweise in Zukunft weiterführen solle.

Am Nachmittag will Angela Merkel den Breitscheidplatz, den Ort des Unglücks, besuchen und dort unter anderem den Opfern gedenken.

Nach der Pressekonferenz wird sich Angela Merkel mit dem Bundessicherheitskabinett, einer Runde aus Regierungsmitgliedern, zusammensetzen. Dieses kommt zusammen, wenn es die Sicherheitslage oder die politische Situation erfordern.

