Angeschlagener Diaz dürfte gegen Kanada spielen

Raphael Diaz, im Bild während des Spiels gegen Frankreich, kassierte gegen Weissrussland einen harten Check und ist leicht angeschlagen © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Am Donnerstag geniesst das Schweizer Nationalteam an der WM in Paris einen Ruhetag. Raphael Diaz, der gegen Weissrussland kurz vor Schluss ausgefallen ist, dürfte bis am Samstag wieder fit sein.