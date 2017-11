Angespannte Ruhe nach Militärputsch in Simbabwe

Die Sicherheitskräfte haben zwar ihre Präsenz gestärkt, doch läuft der Alltag in Simbabwe nach dem Putsch meist weiter wie gewohnt. © KEYSTONE/AP/TSVANGIRAYI MUKWAZHI

Nach den turbulenten Stunden des Militärputsches in Simbabwe steht nun die Frage nach der Nachfolge von Präsident Robert Mugabe im Vordergrund. Soldaten patrouillierten in der Nacht zum Donnerstag weiter an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten der Hauptstadt Harare.