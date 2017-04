Angezündete Zeitungen lösen Flurbrand aus

Ein Zeitungsfeuerchen bei einem Maiensäss in Zernez hat diesen Flurbrand ausgelöst. © Kantonspolizei Graubünden

Weil ein Rentner beim Ort Laschadura in Zernez GR im Freien Zeitungspapier in Brand gesteckt hat, hat dürres Gras zu brennen angefangen. Um das Feuer zu löschen, musste Wasser per Helikopter in das Gebiet gebracht werden.