Viertel in syrischer IS-Hochburg Al-Rakka eingenommen

Die Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte rücken in der IS-Hochburg Al-Rakka weiter vor. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/YOUSSEF RABIE YOUSSEF

Von Kurden angeführte Truppen drängen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in ihrer nordsyrischen Hochburg Al-Rakka weiter zurück. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nahmen am Montagabend nach eigenen Angaben ein Industriegebiet im Osten der Stadt ein.