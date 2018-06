Ein 38-jähriger Autofahrer mit Anhänger fuhr am Montagmorgen in Richtung Altstätten. Auf dem Anhänger befand sich eine Palette mit Zementsäcken. Aus noch unbekannten Gründen kam der Anhänger in Schlingern und kippte.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 71-Jähriger in die Gegenrichtung. Sein Auto wurde von der Ladung des Anhängers getroffen. Sowohl der Anhänger, als auch das Auto des 71-Jährigen erlitten Totalschaden. Der PW-Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

(red.)