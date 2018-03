Anklagen nach Böller-Attacke an OFFA

Daniel Wirth/Tagblatt

Das bestätigte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage des «St.Galler Tagblatts». Bei der Attacke wurden am 21. April 2017 ein Stadtpolizist, eine Busfahrerin und drei weitere Personen leicht verletzt.

Böller zwischen Stadtbus und Postauto

Die Täter warfen am Offa-Freitag kurz nach 18 Uhr vor den Degustationshallen einen Böller auf die St.-Jakob-Strasse. Dieser explodierte zwischen einem VBSG-Bus, der an der Haltestelle Leute aussteigen liess, und einem Postauto, das stadtauswärts fuhr.

Durch die Wucht der Explosion barst eine Fensterscheibe des Stadtbusses. Kurz darauf wurde ein zweiter Böller geworfen. Durch die zweite Explosion erlitten die fünf Personen Beeinträchtigungen am Gehör. Von den Tätern fehlte anfänglich jede Spur. Die Kantonspolizei St.Gallen fahndete nach ihnen und es gingen Hinweise ein. Wann und wo die beiden Böller-Werfer ermittelt werden konnten, darüber macht die Bundesanwaltschaft keine Angaben.

Mehrere Anklagepunkte

Jetzt jedenfalls wurden diese zwei Personen von der Bundesanwaltschaft angeklagt. Die Anklagepunkte lauten auf Gefährdung durch Sprengstoff und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, einfache Körperverletzung, Störung des öffentlichen Verkehrs und mehrfache Sachbeschädigung. Die Bundesanwaltschaft wurde in der Strafuntersuchung von der Kantonspolizei St.Gallen unterstützt.

