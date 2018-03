Anna-Maria Zimmermann – Scheiss egal

Ein tanzbares Dankeschön, das Anna-Maria all jenen widmet, die ihr neuen Mut in schwierigen Zeiten geben. „Die Liebe ist das höchste Gut im Leben. Meine Familie, meine Freunde, mein Mann und natürlich mein Mitte Dezember geborener Sohn geben mir immer wieder neuen Schub, wenn es mal nicht so rund läuft. Solange man von Menschen umgeben ist, die einem etwas bedeuten, ist alles andere zweitrangig. Ich möchte meine Hörer ermutigen, das Leben einfach auszukosten und alle Fünfe gerade sein zu lassen, auch wenn es einmal nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hat.“ Mit „Scheiß egal“ erscheint nun die erste Auskopplung aus Anna-Marias Anfang Juni folgenden Album „Sorgenfrei“, auf dem sie erstmalig mit dem deutschen Pop-Titan Dieter Bohlen zusammen arbeitet!

Ihr unglaubliches Talent, ihr ganz eigenes Gespür für packende Melodien und nicht zuletzt ihr ganz besonderes Durchsetzungsvermögen sind Qualitäten, mit denen die 29-jährige Sängerin dem deutschsprachigen Schlagergenre ihren persönlichen Stempel aufgedrückt hat. Mühelos gelingt es Anna-Maria Zimmermann immer wieder, sich selbst neu zu erfinden und das Genre lebendig und aufregend zu halten. 2018 macht sie nun den nächsten Schritt in ihrer steilen Erfolgskarriere: Erstmalig hat sich die Preisträgerin der Goldenen Antenne und des Smago!-Awards mit niemand Geringerem, als Producer-Legende Dieter Bohlen zusammengetan. Nachdem sich ihre Wege im Jahr 2005 zum ersten Mal im Rahmen von Anna-Marias Teilnahme bei «Deutschland sucht den Superstar» kreuzten, kam es ganze zwölf Jahre später endlich zu einer Zusammenarbeit. Gemeinsam legt das neue Dream-Team des deutschen Popschlagers nun einen Song vor, der vor positiver Energie und sommerlichen Feelgood-Vibes nur so strotzt.

Mit ihrer Mischung aus Pop und Schlager versteht es die charismatische Westfälin perfekt, ein generationsübergreifendes Publikum zu fesseln. Auf ihren neuen Stücken präsentiert sie sich heute so nah am Puls der Zeit, wie nie zuvor. Nach ihrem lebensgefährlichen Unfall im Oktober 2010 bewies das unerschütterliche Energiebündel, wie viel Power in ihr steckt: «Ich sehe das Leben heute mit ganz anderen Augen. Statt mich über Kleinigkeiten zu ärgern, genieße ich jeden Augenblick in vollen Zügen.» Eine gesunde Lebenseinstellung, die die Sängerin auch mit der Single «Scheiss egal» demonstriert!