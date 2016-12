Anna Veith in Semmering am Start

Kehrt nach 14-monatiger Verletzungspause wieder in den Weltcup zurück: Anna Veith © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Anna Veith kehrt in Semmering in den Ski-Weltcup zurück. Die 27-jährige Österreicherin steht für die Riesenslalom-Rennen am Dienstag und Mittwoch im Aufgebot des österreichischen Skiverbandes ÖSV.