US-Schauspielerin Annette Bening wird Jury-Vorsitzende am diesjährigen Filmfest in Venedig. (Archivbild) © Keystone/AP/Matt Sayles

US-Schauspielerin Annette Bening wird in diesem Jahr Jury-Vorsitzende des Filmfests in Venedig. Es sei an der Zeit, dass nach einer langen Reihe männlicher Vorsitzender «eine brilliante, talentierte und inspirierende Frau» der Jury vorstehe.