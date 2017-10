Anschläge in London setzen «Madame Tussauds»-Betreiber zu

Weniger Besucher auch im Londoner Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds": Merlin Entertainment, der weltweit zweitgrösste Freizeitpark-Betreiber, leidet unter den Terroranschlägen in London. (Archiv) © KEYSTONE/AP Invision/VIANNEY LE CAER

Dem Betreiber des Wachsfigurenkabinetts «Madame Tussauds» in London machen islamistische Anschläge in Grossbritannien zu schaffen. Auch das zum Teil schlechte Wetter drückte den Umsatz im wichtigen Sommergeschäft, wie Merlin Entertainment am Dienstag mitteilte.