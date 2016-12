Italienische Sicherheitskräfte im Mailänder Quartier Sesto San Giovanni, wo Polizeibeamte den mutmasslichen Berlin-Attentäter Anis Amri erschossen haben. © Keystone/EPA/DANIELE BENNATI

Tunesische Sicherheitskräfte haben drei Männer festgenommen, die mit dem mutmasslichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe von Anis Amri, teilte das Innenministerium in Tunis am Samstag mit.