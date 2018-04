Ansturm auf Pedalos am Bodensee

Die Schweiz blickt auf ein Traumwochenende zurück. Der April hat sich als Hochsommermonat gezeigt, kein Wunder, dass am Bodensee Hochbetrieb herrschte. Viele standen extra früh auf, um sich ein heissbegehrtes Pedalo zu sichern.

«Leute warteten schon auf uns»

«Dieses Wochenende ist so abgelaufen, wie man es sich erträumt», sagt Rolf Latscha von «nautic corner» in Arbon. Die Firma vermietet unter anderem Boote und Pedalos und wurde am Wochenende überrannt. «Es war völlig hektisch und hat schon früh angefangen. Als wir morgens an den See kamen, haben die Leute schon auf uns gewartet. Kaum waren sie versorgt, kamen auch schon die nächsten.»

Schlange stehen für ein Pedalo

Besonders beliebt waren am Wochenende die Motorboote, welche man ohne Prüfung fahren darf, sagt Rolf Latscha. Aber auch die Pedalos gingen weg wie «warme Weggli». «Sogar die Pedalos mit Rutschbahn, welche normalerweise vor allem im Hochsommer gefragt sind, wurden vermietet. Viele Leuten sind bereits schwimmen gegangen». Der Ansturm war so gross, dass man für ein Pedalo sogar anstehen musste. «Wir hatten einen Moment, da waren alle vermietet und die Leute mussten warten, bis eines vom See zurück kam.»

In Rorschach war die Situation nicht anders. «Es ging zu und her, wie im Biene-Hüsli», sagt Urs Grob vom Bootsbetrieb «Grob Urs + Co.» am Rorschacher Hafen. Schon morgens gab es eine 20 Meter lange Warteschlange. «Weil die Badis noch geschlossen haben und das Wetter unglaublich war, wollten alle Leute auf den See raus. Kaum kam ein Böötli zurück, wurde es gleich wieder vermietet», sagt Urs Grob.

Verhältnisse wie im Sommer

Für Rolf Latscher war dieses Wochenede sehr speziell, eigentlich passiert so etwas nur im Sommer. «Dass es im April so einen Anstrum gibt, ist schon sehr ungewöhnlich. Das haben wir einfach den Temperaturen zu verdanken. Wir hatten jetzt schon Sommertage mit über 25 Grad, das hält die Leute nicht mehr zuhause. Es war einfach richtig schön.»

(kov)