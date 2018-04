Proteste nach Journalistenmord

Mehr als 30'000 Menschen haben in der slowakischen Hauptstadt Bratislava erneut die lückenlose Aufklärung des Doppelmordes an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova gefordert. (Archivbild) © Keystone/AP/Ronald Zak

Fast zwei Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten in der Slowakei haben erneut Zehntausende gegen die Regierung protestiert. Mehr als 30’000 Menschen forderten in der Hauptstadt Bratislava die lückenlose Aufklärung der Bluttat.