Britische Premierministerin May gibt Startschuss für EU-Austritt

Hat den Antrag zum Ausstieg aus der EU gestellt: Die britische Premierministerin Theresa May. © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Der Brexit ist offiziell. Grossbritannien hat als erster Mitgliedsstaat in der Geschichte der Europäischen Union seinen Austritt verkündet. Ein entsprechendes Schreiben traf am Mittwoch in Brüssel ein. Fast zeitgleich trat Premierministerin Theresa May vor das Parlament in London.