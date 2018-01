Anzeiger zeigt, wie dreckig die Stadtluft ist

Der Stadtluftanzeiger an der Heiliggeistkirche in Bern. © VCS

Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) will zeigen, wie sich der Dieselskandal auf die Luftqualität in der Schweiz auswirkt. Dafür hat er am Donnerstag am Bahnhof Bern einen Anzeiger installiert, der die aktuelle Stickstoffoxid-Belastung in der Stadt aufzeigt.