Apollo soll’s richten: Für die Schweiz wird’s ernst am Song Contest

In ihrem Kleid sehe Miruna Manescu der Schweizer Gruppe Timebelle aus wie ein explodierter Kanarienvogel, wird gefrotzelt. Sollte es am morgigen Donnerstag nicht für einen Finalplatz reichen, wird's wohl aber nicht an der Robe liegen. © KEYSTONE/AP/EFREM LUKATSKY

Morgen Donnerstag kämpft der Schweizer Beitrag «Apollo» in Kiew um einen Finalplatz am Eurovision Song Contest vom Samstag. Es wäre ein kleiner Sieg: In den letzten zehn Jahren kamen nur zwei Schweizer Kandidaten in den Final, 2011 Anna Rossinelli und 2014 Sebalter.