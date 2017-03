Kann Schwingerkönig Matthias Glarner 2020 beim ESV-Jubiläumsfest in Appenzell auch jubeln? © KEYSTONE/URS FLUEELER

Das Jubiläums-Schwingfest 2020 findet in Appenzell statt. Das entscheiden die 221 stimmberechtigten Delegierten an der Abgeordnetenversammlung des Schwingerverbandes in Marin-Epagnier.