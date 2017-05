Appenzeller Jugendliche sind «Finanzexperten»

Onlineshopping, In-App-Käufe, digitales Bezahlen – Jugendliche in der Schweiz sind vielen Konsumreizen ausgesetzt. Im Allgemeinen gehen sie verantwortungsbewusst mit Geld um, allerdings nicht immer. Für eine effektive Schuldenprävention ist deshalb eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Geld und Konsum entscheidend.

Die Finanz-Superhelden

Zu diesem Zweck hat der Verein FinanceMission – eine Kooperation des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, des Syndicat des enseignants romands SER und der 24 Kantonalbanken – das Spiel «FinanceMission Heroes» entwickelt. Mit diesem Lernangebot soll das Finanzwissen von Jugendlichen spielerisch verbessert werden. Ziel davon ist es, die Jugendlichen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld zu sensibilisieren und deren finanzielle Allgemeinbildung nachhaltig zu fördern.

Im Spiel schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Superhelden. Sie müssen eine fiktive Stadt von raffgierigen Robotern befreien, die es auf Geld abgesehen haben. Dazu müssen sie geeignete Finanzierungsstrategien für Ausrüstungsgegenstände wählen, richtig budgetieren und die Zeitressourcen gut einteilen.

Regierungsräte schauen Schülern über die Schultern

Bei der Vorstellung des Spiels gestern in der Aula des Schulhauses Gringel in Appenzell waren auch der Erziehungsdirektor des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat Alfred Stricker, sowie der Innerrhoder Erziehungsdirektor, Landamman Roland Inauen, anwesend. Dieser sagt: «Niemand will unsere Schülerinnen und Schüler zur Rappenspaltern ausbilden. Aber ein verantwortungsvoller und kompetenter Umgang mit Geld will und muss sowohl im Elternhaus als auch in der Schule gelernt sein. Denn niemand will, as zmool Scholde hend wie en Hond Flöh».

Der Zentralpräsident des LCH, Beat W. Zemp, pflichtet Innauen bei und fügt an, dass «FinanceMission Heroes» ein sehr gutes Beispiel dafür sei, wie ein privat finanziertes und innovatives Lernangebot an öffentlichen Schulen sinnvoll genutzt werden könne.

«FinanceMission Heroes» kann direkt hier oder «Google Play» und «App Store» kostenlos heruntergeladen werden.

(uli)