Apple-Chef hofft auf «kühle Köpfe»

Sein Unternehmen wäre von einem Handelskrieg zwischen den USA und China betroffen: Apple-Chef Tim Cook. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Des Moines Register/BRIAN POWERS

Apple-Chef Tim Cook setzt im Handelsstreit zwischen den USA und China auf moderate Kräfte. Er hoffe, dass sich die «kühlen Köpfe» durchsetzten, sagte der Manager am Samstag am Rande einer Konferenz in Peking.