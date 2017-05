Apple erster US-Konzern mit Börsenwert über 800 Milliarden Dollar

Apple knackt an der Börse einen weiteren Rekord und ist jetzt 800 Milliarden Dollar wert. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Apple ist als erstes US-Unternehmen der Geschichte an der amerikanischen Börse über 800 Milliarden Dollar Wert. Der iPhone-Hersteller setzte am Dienstag mit einem Schlusskurs von 153,01 Dollar pro Aktie einen Kursanstieg fort, der in diesem Jahr 33 Prozent beträgt.