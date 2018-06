Allianz meldet Einnahme von Rebellenflughafen

Dies meldete das Pressebüro des jemenitischen Militärs am Samstag via Twitter. Experten würden nun damit beginnen, Minen auf dem Gelände zu räumen.

Die Schlacht um Hudeida ist die grösste ihrer Art seit Beginn des Kriegs zwischen der Militär-Allianz und den Huthi-Rebellen, die einen Grossteil der bevölkerten Gebiete des Jemen beherrschen.

Hudeida liegt am Roten Meer. Über den Hafen werden fast alle Hilfsgüter in das verarmte Land geliefert, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen. Die arabische Militärallianz unter Führung des sunnitischen Saudi-Arabiens versucht, die schiitischen Huthi-Rebellen in die Knie zu zwingen und der Exil-Regierung des Jemen wieder zurück an die Macht zu verhelfen.

(SDA)