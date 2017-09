Es war am Montagabend kurz vor 18.30 Uhr als der 37 Jahre alte Mann in einer Firma in Lustenau mit einer Thermoplattenproduktionsanlage beschäftigt war. Während die Anlage in vollem Betrieb war, stieg der Mann über die Wartungsstiege auf die obere Produktionsanlage. Dabei verlor er vermutlich das Gleichgewicht und stürzte in die Maschine.

Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt.

(red.)