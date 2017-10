Der 62-Jährige stammte aus Italien und arbeitete in einem Kieswerk in Rona. Er hatte den Auftrag, die Anlage zu überwachen. Kurz nach 16.00 Uhr stieg er in den Trichterbereich der Steinbrecheranlage.

Dabei wurde er von mehreren Steinbrocken im Materialschlund der Anlage verschüttet. Das Ambulanzteam des Spitals Savognin versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Der Mann starb aber noch auf der Unfallstelle. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen die genauen Umstände.

(red.)