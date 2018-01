Im letzten Jahr haben wieder etwas mehr Personen eine Stelle gefunden. (Symbol) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Der Wirtschaftsaufschwung kommt langsam auf dem Arbeitsmarkt an. Die Arbeitslosenquote 2017 liegt mit 3,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahr. Dies teilte das Seco am Dienstag mit. Die Quote liegt im Rahmen der Erwartungen.