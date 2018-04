Im März waren weniger Menschen in der Schweiz arbeitslos. Die Arbeitslosenquote sank von 3,2 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. In absoluten Zahlen waren 13’517 weniger Personen arbeitslos gemeldet.

(SDA)