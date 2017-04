Arboner Altstadt wird schöner und einspurig

«Verschiedene Tests und eine Umfrage in der Bevölkerung haben gezeigt, dass eine Einbahnstrasse rund im die Altstadt von Arbon Sinn ergibt», sagt Stadtpräsident Andreas Balg. Die Einbahnstrasse wird von der Hauptstrasse in die Promenadenstrasse übergehen. Allerdings wird sie im Uhrzeigersinn, also in die andere Richtung als in der Testphase, verlaufen.

Neuer Vorschlag ist einfach und unkompliziert

Der Vorschlag, den die Stadt Arbon ins Auge gefasst hat, ist laut Andreas Balg einfach gehalten. «Es geht dabei nicht nur um die Verkehrsführung, sondern auch um die Gestaltung der gesamten Altstadt.» Mit dem Entscheid für eine Einbahnstrasse gebe es nämlich viel Platz für Sitzmöglichkeiten vor Gastronomien und Pflanzen. Laut Mitteilung können zusätzlich zwei Kurzzeitparkfelder an der Strasse gebaut werden.

Temporeduktion gehört zu Gesamtpaket

Zusätzlich zum Entscheid für eine Einbahnstrasse wird das Tempo an der Promenadenstrasse auf 20 km/h begrenzt, es entsteht eine Begegnungszone, in der Fussgänger Vortritt haben. Auf der Hauptstrasse gilt weiterhin Tempo 30. Von all den Massnahmen verspricht sich der Stadtrat auch eine zusätzliche Reduktion des Durchgangsverkehrs.

Die Bewohner Arbons werden am Donnerstagabend über die Entscheide des Stadtrats informiert.

Ursprünglich wollte die Stadt die Einbahnstrasse nach einer Testphase definitiv einführen, eine bürokratische Regel machte dies der Stadt allerdings unmöglich. Im neuen Anlauf ist man mit dem Kanton im Gespräch, die vorgeschlagene Variante kann problemlos umgesetzt werden.

(enf)