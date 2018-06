Drei Fraktionen reisen zum Arc lémanique

Blick auf den Campus der ETH Lausanne am Genfersee: An den Arc lémanique zog es dieses Jahr gleich drei Bundeshausfraktionen. (Archiv) © Keystone/LAURENT GILLIERON

Halbzeitpause in der Sommersession: Wie es die Tradition will, sind die Bundeshausfraktionen am Mittwochnachmittag zu ihrem jährlichen Sommerausflug ausgeschwärmt. Gleich drei Fraktionen zog es an den Arc lémanique.