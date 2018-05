Argentinien mit 23-Mann-Aufgebot

Neben Messi sind auch langjährige feste Grössen wie die Offensivspieler Angel di Maria, Gonzalo Higuain und der angeschlagene Sergio Agüero, Mittelfeldspieler Javier Mascherano und Goalie Sergio Romero mit dabei. Zudem berief Sampaoli auch Lucas Biglia, der sich Ende April noch eine schwerere Rückenverletzung zugezogen hat.

Auf Goalgetter Mauro Icardi von Inter verzichtete Sampaoli, der bis zum Stichtag am 4. Juni allerdings immer noch Korrekturen am Kader vornehmen kann.

Für Argentinien beginnt die WM am 16. Juni in Moskau gegen Island. Fünf Tage später heisst der Gegner in Nischni Nowgorod Kroatien, das letzte Gruppenspiel bestreitet der WM-Zweite von 2014 am 26. Juni in St. Petersburg gegen Nigeria.

(SDA)