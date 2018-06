Argentinien soll Israel-Test abgesagt haben

Lionel Messi (Mitte) und seine Kollegen Sergio Agüero (rechts) und Angel Di Maria (links) verzichten auf den Test gegen Israel © KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA

Das für Samstag angesetzte Länderspiel zwischen Israel und Argentinien in Jerusalem ist offenbar abgesagt worden. Das berichten mehrere Zeitungen in Argentinien.Vorausgegangen waren palästinensische Proteste gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Heiligen Stadt.