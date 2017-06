Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Kirchner will Senatssitz

Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Kirchner will in die Politik zurückkehren und kandidiert für einen Senatssitz, der sie aber auch vor Strafverfolgung schützen würde. © KEYSTONE/EPA EFE/LAGOS CANDELARIA

Argentiniens Ex-Präsidentin Cristina Kirchner will in die Politik zurückkehren. Trotz mehrerer Korruptionsverfahren gegen sie werde sich die 64-Jährige bei den Wahlen im Oktober um einen Senatssitz bewerben, teilten ranghohe Vertreter ihrer Partei am Samstag mit.