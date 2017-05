Ariana Grande kehrt nach Manchester zurück. Nach dem Terroranschlag auf ihr Konzert vom 22. Mai will sie wieder in der britischen Stadt auftreten. Und sie nimmt viele Musiker-Freunde mit. Unterstützt wird sie von Megastars wie Miley Cyrus, Coldplay, Take That, Pharrell Williams, Katy Perry und Justin Bieber.

Tickets für dieses Super-Konzert gibt es ab Donnerstag. Die BBC wird das Konzert am Sonntag live im Radio und im Fernsehen übertragen.

(gre)