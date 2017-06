Ariane-Rakete bringt elektrisch angetriebenen Satelliten ins All

Eine Ariane-5-Rakete hat von Französisch-Guyana aus einen neuartigen Telekommunikationssatelliten erfolgreich ins All gebracht. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA CNES/CSG/CNES/CSG/ARIANESPACE/ OV HANDOUT

Eine Ariane-5-Rakete hat den ersten in Europa gebauten Telekommunikationssatelliten mit komplett elektrischem Antrieb ins All gebracht. Die Trägerrakete hob in der Nacht zum Freitag vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab.