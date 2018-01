Arianespace könnte 2018 so viele Raketen starten wie noch nie

Der europäische Raketenbetreiber Arianespace plant für 2018 14 Starts von Trägerraketen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA CNES/CSG/CNES/CSG/ARIANESPACE/ OV HANDOUT

Der europäische Raketenbetreiber Arianespace will in diesem Jahr so viele Trägerraketen ins All schicken wie noch nie. Es seien bis zu 14 Starts geplant, sagte Unternehmenschef Stéphane Israël am Dienstag in Paris.