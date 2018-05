Aridian – Lass diesen Sommer nie zu Ende geh‘n

Aridian Sosa Dia wird 1989 auf Teneriffa geboren und entdeckt früh ihre Liebe zur Musik. Schon als Kind singt sie bei Festivals und Feierlichkeiten in ihrem Heimatort und beginnt, selbst Lieder zu schreiben und zu komponieren. Im zarten Alter von 10 Jahren singt sich Aridian an die Spitze der spanischen Talent-Show «lluvia de mini estrellas» und darf daraufhin ihr erstes Album «La huella del amor» aufnehmen. Die Presse wird auf das junge Mädchen aufmerksam und es folgen zahlreiche Radio-Interviews und TV-Auftritte. Im Jahr 2006 vertritt sie die Kanarischen Inseln beim populären «Universong Festival» und kann seitdem mit Liedern wie «Come to dance» oder «Fiesta do not stop» zahlreiche nationale Erfolge verbuchen. 2013 führt Aridian dann mit ihrem Titel «Make me Believe» sogar die iTunes-Charts an und macht international von sich reden. Zwei Jahre später ergattert sie in Madrid ihre erste Musical-Rolle und beweist damit einmal mehr ihre Vielseitigkeit. In den sozialen Netzwerken ist die attraktive Spanierin ebenfalls sehr aktiv und erfolgreich vertreten und sorgt mit ihren Videos für grosse Begeisterung.

Nun erobert Aridian auch die Schlagerwelt und feiert ihr Deutschland-Debüt mit der Single «Lass diesen Sommer nie zu Ende gehen». Spanische Klänge entführen den Hörer in eine leidenschaftlich durchtanzte Sommernacht. Der Rhythmus geht sofort ins Blut und lässt die Hüften schwingen. Der Beat macht Lust auf Sommer, Sonne und heiße Partynächte. Die zärtliche und dennoch temperamentvolle Stimme von Aridian trifft mitten ins Passions-Zentrum des Publikums. Durch die vereinzelt spanischen Textpassagen erhält der Song einen Hauch von Exotik und schürt das Fernweh. Gute Laune und feuriger Elan sind bei Aridian Programm! «Lass diesen Sommer nie zu Ende gehen» könnte also der Sommerhit des Jahres werden. (Telamo)