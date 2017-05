Arkansas und Missouri kämpfen gegen Fluten

Wasser überall: Die US-Bundesstaaten Arkansas und Missouri kämpfen mit Überschwemmungen. © KEYSTONE/AP The Arkansas Democrat-Gazette/STEPHEN B. THORNTON

Nach schweren Unwettern in den US-Bundesstaaten Arkansas und Missouri sind in den vergangenen Tagen mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Tagelanger, heftiger Regen hatte die Flüsse in beiden Staaten anschwellen lassen.