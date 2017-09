Arlberg ab Freitag wieder offen

Wie die österreichische Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft Asfinag mitteilt, wird der Arlbergstrassentunnel drei Tage früher als geplant geöffnet. Das Ende der dreijährigen Sanierung wird mit einem offiziellen Festakt gefeiert.

Die Asfinag investierte in Sanierung und Sicherheitsausbau 160 Millionen Euro. Im Zeitraum zwischen dem 24. April und dem 29. September 2017 war die Strasse durch den Arlbergtunnel in beide Richtungen gesperrt; Autos und Lastwagen mussten die Passstrasse nehmen. Bereits im Sommer 2015 war die Röhre für sechseinhalb Monate gesperrt worden.

Der Arlbergstrassentunnel zwischen Langen in Vorarlberg und St.Anton in Tirol ist der längste einröhrige Strassentunnel in Österreich. Der 14-Kilometer-Tunnel wird täglich von rund 8000 Verkehrsteilnehmern befahren. Nach 38 Jahren Betriebszeit wurden 37 zusätzliche Fluchtwege und acht neue Pannenbuchten geschaffen; die elektrotechnischen Einrichtungen wurden modernisiert.

