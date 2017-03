Armee richtet Luftbrücke für Bristen UR ein

Mit Armeehelikoptern wird das von der Aussenwelt abgeschnittene Dorf Bristen in Uri mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgt. (Symbolbild) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Schweizer Armee hat am Mittwoch mit Helikoptern eine Luftbrücke für die Versorgung des Urner Bergdorfs Bristen eingerichtet. Das Dorf in der Nähe von Amsteg ist seit einem Erdrutsch am Sonntag nur noch aus der Luft oder zu Fuss erreichbar.