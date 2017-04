Armenier wählen ein neues Parlament

Wähler stehen in der armenischen Hauptstadt Eriwan Schlange: Technische Probleme überschatteten die Wahlen. © KEYSTONE/AP PAN Photo/KARO SAHAKYAN

In einem als Test für die Demokratie geltenden Urnengang ist in der früheren Sowjetrepublik Armenien am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Überschattet wurde die Abstimmung von technischen Problemen.