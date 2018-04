Breaking News © Keystone

Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan hat unter dem Druck tagelanger Massenproteste seinen Rücktritt erklärt. Er werde seinen Posten aufgeben, teilte Sargsjan am Montag in einer Stellungnahme mit.Den Protesten gegen den Regierungschef schlossen sich zuletzt auch Soldaten an.