Armon Orlik siegt erneut am Bündner-Glarner Fest

Stolzer Kranzfestsieger im Engadin: Armon Orlik © KEYSTONE/GIANCARLO CATTANEO

Wie im Vorjahr in Flims siegt der favorisierte Armon Orlik am Bündner-Glarner Schwingfest. Nach einem resultatlosen Auftakt gegen Fabian Kindlimann gewinnt der Maienfelder in S-chanf alle fünf Gänge.