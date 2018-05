Der Goalie in den kurzen Ärmeln, der Profispieler mit tief menschlichen Zügen und seiner respektvollen Art, geniesst gar auf den Rängen der verfeindeten Teams Respekt. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr läuft «Gigi» Buffon (40) das letzte Mal für Juve auf, im Heimspiel gegen Verona. Buffons Karriere könnt ihr in der Bildergalerie bestaunen.

Ciao, Gigi! Ti vogliamo tanto bene!

(red.)