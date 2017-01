Arsenal mit Punktgewinn nach Aufholjagd

Arsenal gelang mit Granit Xhaka (links) eine Aufholjagd © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Arsenal vermeidet zum Auftakt der Rückrunde in der Premier League bei Bournemouth mit drei Toren in den letzten 20 Minuten die dritte Auswärtsniederlage in Serie und erreicht in extremis noch ein 3:3. Der Franzose Olivier Giroud, der bei den ersten beiden Toren Arsenals durch Alexis Sanchez (70.