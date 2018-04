Arsenal trotz Riesenaufwand gegen Atletico Madrid nur 1:1

Minute stellte den Spielverlauf in London auf den Kopf. Der Franzose traf nach einem Fehler von Laurent Koscielny zum 1:1 und brachte damit Arsène Wenger in seinem letzten Europacup-Heimspiel als Trainer von Arsenal um den Sieg. Alexandre Lacazette hatte die «Gunners» nach einer Stunde mit einem wuchtigen Kopfball in Führung gebracht.

Der Treffer des Franzosen hatte der Logik entsprochen, in einer Partie, die von Beginn an Spektakel bot. Während Arsenal mit Granit Xhaka im ersten Duell der beiden Top-Favoriten sofort das Spieldiktat übernahm und mit seinem Kombinationsfussball die Gäste massiv unter Druck setzte, trat der Tabellenzweite aus Spanien zu Beginn nur negativ in Erscheinung. Der Kroate Sime Vrsaljko sah bereits nach 75 Sekunden nach einem Foul die Gelbe Karte, sieben Minuten später war die Partie für Atleticos Verteidiger nach dem nächsten ungeschickten Tackling bereits zu Ende. Der Platzverweis trieb Atleticos Trainer Diego Simeone zur Weissglut, seine Schimpftirade nach zwölf Minuten wurde mit der Verbannung auf die Tribüne sanktioniert.

Erst nachdem sich die Emotionen gelegt hatten, fand Atlético ins Spiel. Griezmann kam noch vor der Pause zu den ersten guten Torchancen für den Europa-League-Sieger von 2010 und 2012. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Gastgeber aus der Premier League allerdings bereits führen müssen. Lacazette traf mit der ersten Chance der Partie den Aussenpfosten (6.), im Anschluss parierte Jan Oblak den Kopfball des Franzosen mit einem brillanten Reflex. Und auch in der 21. Minute war Atleticos Torhüter beim Abschluss von Danny Welbeck zur Stelle.

Während Atlético nach einem mässigen Saisonstart und dem Aus in de Gruppenphase der Champions League die Meisterschaft auf einem Top-4-Platz beenden wird, ist die Europa League Arsenals letzte Chance, eine enttäuschende Saison mit dem ersten internationalen Titel der Ära Wenger und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League zu retten. In der Premier League belegen die «Gunners» nur Rang 6 – die schlechteste Klassierung unter Wenger. Der 68-jährige Elsässer hatte im Vorfeld der Partie verlauten lassen, dass sein vor einer Woche angekündigter Abgang nach knapp 22 Jahren nicht ganz freiwillig erfolgen wird.

Gute Karten auf die Teilnahme am Final am 16. Mai in Lyon hat Olympique Marseille. Die Südfranzosen setzten sich gegen das Überraschungsteam Salzburg ohne zu überzeugen 2:0 durch. Marseilles Top-Torschütze Florian Thauvin (15.) und Clinton Njie (63.) trafen für das Heimteam im ausverkauften Stade Vélodrome, wobei Thauvin von einem Fehler von Salzburgs Torhüter Alexander Walke profitierte. Beide Treffer bereitete Marseilles Captain Dimitri Payet vor.

Salzburg bot sich mehrmals die Chance, eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Hannes Wolf (53.) und der eingewechselte Xaver Schlager, der in der 77. Minute nur den Innenpfosten traf, hatten den Auswärtstreffer auf dem Fuss. Der designierte österreichische Meister ist der grosse Aussenseiter unter den vier Halbfinalisten. In der Vorrunde holte der UEFA-Cup-Finalist von 1994 gegen Marseille eine 1:0 und ein 0:0, in der K.o.-Runde eliminierte die Mannschaft des Deutschen Marco Rose unter anderen Borussia Dortmund und Lazio Rom.

Telegramme:

Arsenal – Atlético Madrid 1:1 (0:0). – 63’000 Zuschauer. – SR Turpin (FRA). – Tore: 61. Lacazette 1:0. 82. Griezmann 1:1. – Bemerkungen: 6. Pfostenschuss Lacazette. 10. Gelb-Rote Karte Vrsaljko (Foul). 13. Atleticos Trainer Simeone auf die Tribüne geschickt. Verwarnung: 2. Vrsaljko (Foul).

Olympique Marseille – Salzburg 2:0 (1:0). – 67’000 Zuschauer. – SR Collum. – Tore: 15. Thauvin 1:0. 63. Njie 2:0.

(SDA)